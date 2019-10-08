В МЛС игрок забил гол редким ударом пяткой (видео)

Франковски позже забил еще раз, поставив точку в матче — 5:2. У польского футболиста в этом сезоне 5 голов и 7 передач в 31 матче.



Для обеих команд этот матч стал последним в сезоне, и «Чикаго», и «Орландо Сити» не вышли в плей-офф.



Андрей Санталов