В МЛС игрок забил гол редким ударом пяткой (видео)
Удивил вратаря.
Удивил вратаря.
В Матче «Орландо Сити» — «Чикаго Файр» болельщики увидели 7 голов, самым красивый из них был забит редким ударом пяткой. Так удивил вратаря полузащитник чикагцев Пшемыслав Франковски.
Франковски позже забил еще раз, поставив точку в матче — 5:2. У польского футболиста в этом сезоне 5 голов и 7 передач в 31 матче.
Для обеих команд этот матч стал последним в сезоне, и «Чикаго», и «Орландо Сити» не вышли в
Андрей Санталов