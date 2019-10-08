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17:52 (мск), источник: Sportmail.ru

В МЛС игрок забил гол редким ударом пяткой (видео)

Удивил вратаря.

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Источник: РИА "Новости"

В Матче «Орландо Сити» — «Чикаго Файр» болельщики увидели 7 голов, самым красивый из них был забит редким ударом пяткой. Так удивил вратаря полузащитник чикагцев Пшемыслав Франковски.

Во время загрузки произошла ошибка.

Франковски позже забил еще раз, поставив точку в матче — 5:2. У польского футболиста в этом сезоне 5 голов и 7 передач в 31 матче.

Для обеих команд этот матч стал последним в сезоне, и «Чикаго», и «Орландо Сити» не вышли в плей-офф.

Андрей Санталов

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