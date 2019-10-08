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17:55 (мск), источник: Sportmail.ru

В Бразилии футболистов снова атаковали пчелы (фото)

Среди пострадавших — Дани Алвес.

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Источник: Reuters

Матч между «Сан-Паулу» и «Форталезой» в Бразилии был остановлен на 5 минут из-за атаки пчел. Насекомые покусали игрока хозяев Дани Алвеса, когда он пошел подавать угловой, и его одноклубников.

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«Даже пчелы против нас», — подписал фото об инциденте игрок сборной Бразилии.

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«Сан-Паулу» победил «Форталезу» 2:1 и занимает 5-е место в чемпионате.

В августе пчелы также сорвали начало футбольного матча в Бразилии. Одной из команд там также была «Форталеза». Как и в случае с Дани Алвесом, насекомые облепили флаг в углу поля и мешали подавать угловой.

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Андрей Санталов

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