В Бразилии футболистов снова атаковали пчелы (фото)
Среди пострадавших — Дани Алвес.
Среди пострадавших — Дани Алвес.
Матч между «Сан-Паулу» и «Форталезой» в Бразилии был остановлен на 5 минут
«Даже пчелы против нас», — подписал фото об инциденте игрок сборной Бразилии.
«Сан-Паулу» победил «Форталезу» 2:1 и занимает 5-е место в чемпионате.
В августе пчелы также сорвали начало футбольного матча в Бразилии. Одной из команд там также была «Форталеза». Как и в случае с Дани Алвесом, насекомые облепили флаг в углу поля и мешали подавать угловой.
Андрей Санталов