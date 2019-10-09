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15:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Памятник полуобнаженному Ибрагимовичу поразил болельщиков (фото)

У Нью-Йорка есть Статуя Свободы, у Швеции — Статуя Златана.

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Источник: AP 2019

В Швеции установили памятник в честь лучшего бомбардира в истории сборной Златана Ибрагимовича. Форвард «Гэлакси» прилетел из США на презентацию статуи.

Памятник высотой 2,7 метра с любимым жестом Ибрагимовича изготовил шведский скульптор Петер Линде. Статую в честь Златана сначала хотели поставить у стадиона Friends Arena в Стокгольме, но в итоге установили в его родном городе Мальме.

«Мы — Звеция», — подписал фото в своем инстаграме Ибрагимович.

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При этом фигура полуобнаженного и босого Златана удивила болельщиков в соцсетях.

«Почему он без обуви и в шортах?» — спросил один из пользователей твиттера.

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«Без бутс? С таким же успехом могли сделать его без шорт! Все-таки памятник о футболисте!» — заметил другой юзер.

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Но были те, кому памятник понравился.

«Прикольно, он похож на Иисуса», — прокомментировал еще один пользователь твиттера.

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«Мне нравится эта статуя, похоже, что Златан готов нырнуть в бассейн», — написал другой.

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Андрей Санталов

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