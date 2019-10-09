Памятник полуобнаженному Ибрагимовичу поразил болельщиков (фото)
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В Швеции установили памятник в честь лучшего бомбардира в истории сборной Златана Ибрагимовича. Форвард «Гэлакси» прилетел из США на презентацию статуи.
Памятник высотой 2,7 метра с любимым жестом Ибрагимовича изготовил шведский скульптор Петер Линде. Статую в честь Златана сначала хотели поставить у стадиона Friends Arena в Стокгольме, но в итоге установили в его родном городе Мальме.
«Мы — Звеция», — подписал фото в своем инстаграме Ибрагимович.
При этом фигура полуобнаженного и босого Златана удивила болельщиков в соцсетях.
«Почему он без обуви и в шортах?» — спросил один из пользователей твиттера.
«Без бутс? С таким же успехом могли сделать его без шорт!
Но были те, кому памятник понравился.
«Прикольно, он похож на Иисуса», — прокомментировал еще один пользователь твиттера.
«Мне нравится эта статуя, похоже, что Златан готов нырнуть в бассейн», — написал другой.
Андрей Санталов