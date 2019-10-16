В Голландии футболист выпил пиво, празднуя гол (видео)
Причем сначала стакан пришлось поймать.
Причем сначала стакан пришлось поймать.
Самым обсуждаемым футболистом в Голландии стал Шейон Харрисон из команды первой лиги «Алмере». 22-летний англичанин забил гол, но самое интересное случилось после этого.
Форвард, празднуя гол, успел поймать брошенное с трибун пиво и отхлебнуть из стакана. Выдающаяся реакция Харрисона привлекла внимание СМИ, в частности, нидерландского канала FOX Sports.
Гол Харрисона — уже 6-й в 10 матчах — не стал победным для его команды — «Гоу Эхед Иглс» отыгрались, несмотря на то, что заканчивали матч вдесятером.
Андрей Санталов