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18:15 (мск), источник: Sportmail.ru

В Голландии футболист выпил пиво, празднуя гол (видео)

Причем сначала стакан пришлось поймать.

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Самым обсуждаемым футболистом в Голландии стал Шейон Харрисон из команды первой лиги «Алмере». 22-летний англичанин забил гол, но самое интересное случилось после этого.

Форвард, празднуя гол, успел поймать брошенное с трибун пиво и отхлебнуть из стакана. Выдающаяся реакция Харрисона привлекла внимание СМИ, в частности, нидерландского канала FOX Sports.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гол Харрисона — уже 6-й в 10 матчах — не стал победным для его команды — «Гоу Эхед Иглс» отыгрались, несмотря на то, что заканчивали матч вдесятером.

Андрей Санталов

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