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19:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщик получил работу в любимом клубе, показав свои достижения в Football Manager

Интересное начало карьеры.

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В Сербии 22-летний Андрей Павлович стал аналитиком клуба первой лиги «Бежания» после того, как показал руководству команды свои достижения в игре Football Manager.

В симуляторе спортивного менеджера Павлович за 16 сезонов довел «Бежанию» до полуфинала Лиги чемпионов, пройдя по пути таких соперников, как «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Бавария». Также под руководством Андрея команда 10 раз подряд становилась чемпионом Сербии.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Не собираюсь хвастаться, но я что-то вроде легенды в моей вселенной Football Manager. Сейчас у клуба проблемы с финансами, поэтому они мне предложили пока бесплатно поработать на них. Я был бы рад работать в футболе как скаут или аналитик, это моя мечта. Сейчас мне не платят за мою работу, но я делаю ее, потому что я люблю эту команду и люблю то, чем занимаюсь», — сказал Павлович Sportbible.

Андрей Санталов

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