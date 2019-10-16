Болельщик получил работу в любимом клубе, показав свои достижения в Football Manager
Интересное начало карьеры.
Интересное начало карьеры.
В Сербии 22-летний Андрей Павлович стал аналитиком клуба первой лиги «Бежания» после того, как показал руководству команды свои достижения в игре Football Manager.
В симуляторе спортивного менеджера Павлович за 16 сезонов довел «Бежанию» до полуфинала Лиги чемпионов, пройдя по пути таких соперников, как «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Бавария». Также под руководством Андрея команда 10 раз подряд становилась чемпионом Сербии.
«Не собираюсь хвастаться, но я
Андрей Санталов