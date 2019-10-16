Болельщик получил работу в любимом клубе, показав свои достижения в Football Manager

«Не собираюсь хвастаться, но я что-то вроде легенды в моей вселенной Football Manager. Сейчас у клуба проблемы с финансами, поэтому они мне предложили пока бесплатно поработать на них. Я был бы рад работать в футболе как скаут или аналитик, это моя мечта. Сейчас мне не платят за мою работу, но я делаю ее, потому что я люблю эту команду и люблю то, чем занимаюсь», — сказал Павлович Sportbible.