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16:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщик «Милана» объявил забастовку из-за игрока в команде (видео)

Оригинальная форма протеста.

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Источник: Reuters

Тифози «Милана» сообщил в твиттер-аккаунте, что устал от нахождения в составе команды испанского полузащитника Сусо, поэтому теперь будет гудеть, когда едет по городу на машине.

«Это гражданский протест. Если Сусо продолжит играть за “Милан”, пусть клуб объясняет властям города, что за чертовщина творится на улицах. Смысл прост: если хотите спать по ночам, уберите Сусо из команды», — заявил болельщик «Милана».

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Действия бастующего болельщика «Милана» поддержали и другие тифози. Они также сигналят в клаксон, призывая Сусо уйти из команды.

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25-летний Сусо провел в этом сезоне 7 матчей из 8 за «Милан», на его счету лишь одна голевая передача. Испанец перешел в «Милан» из «Ливерпуля» в 2015 году, и с тех пор заслужил нелюбовь болельщиков итальянского клуба. В 2017-м он продлил контракт с «Миланом» до лета 2022 года.

Андрей Санталов

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