Болельщик «Милана» объявил забастовку из-за игрока в команде (видео)
Оригинальная форма протеста.
Оригинальная форма протеста.
Тифози «Милана» сообщил в
«Это гражданский протест. Если Сусо продолжит играть за “Милан”, пусть клуб объясняет властям города, что за чертовщина творится на улицах. Смысл прост: если хотите спать по ночам, уберите Сусо из команды», — заявил болельщик «Милана».
Действия бастующего болельщика «Милана» поддержали и другие тифози. Они также сигналят в клаксон, призывая Сусо уйти из команды.
25-летний Сусо провел в этом сезоне 7 матчей из 8 за «Милан», на его счету лишь одна голевая передача. Испанец перешел в «Милан» из «Ливерпуля» в 2015 году, и с тех пор заслужил нелюбовь болельщиков итальянского клуба. В 2017-м он продлил контракт с «Миланом» до лета 2022 года.
Андрей Санталов