Болельщик «Милана» объявил забастовку из-за игрока в команде (видео)

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Тифози «Милана» сообщил в твиттер-аккаунте, что устал от нахождения в составе команды испанского полузащитника Сусо, поэтому теперь будет гудеть, когда едет по городу на машине.



«Это гражданский протест. Если Сусо продолжит играть за “Милан”, пусть клуб объясняет властям города, что за чертовщина творится на улицах. Смысл прост: если хотите спать по ночам, уберите Сусо из команды», — заявил болельщик «Милана».

Действия бастующего болельщика «Милана» поддержали и другие тифози. Они также сигналят в клаксон, призывая Сусо уйти из команды.