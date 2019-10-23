Футболист забил гол пяткой после выхода один на один (видео)
Удар, который редко можно увидеть в футболе.
Удар, который редко можно увидеть в футболе.
Форвард «Линфилда» Шейн Лэйвери забил необычный гол в матче с «Уорренпойнт Таун» в чемпионате Северной Ирландии. 20-летний нападающий выбежал один на один с вратарем, обыграл его, а затем, не став разворачиваться лицом к воротам, послал мяч в сетку пяткой.
«Линфилд» выиграл этот матч с разгромным счетом 7:0, Лэйвери и его одноклубник Джоэл Купер сделали в этой игре по
«Линфилд» занимает 4-е место в чемпионате Северной Ирландии, отставая на два очка от лидеров — «Коулрэйна» и «Крузейдерс», но при этом опережая их по потерянным баллам.
Андрей Санталов