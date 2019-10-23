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17:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист забил гол пяткой после выхода один на один (видео)

Удар, который редко можно увидеть в футболе.

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Источник: РИА "Новости"

Форвард «Линфилда» Шейн Лэйвери забил необычный гол в матче с «Уорренпойнт Таун» в чемпионате Северной Ирландии. 20-летний нападающий выбежал один на один с вратарем, обыграл его, а затем, не став разворачиваться лицом к воротам, послал мяч в сетку пяткой.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Линфилд» выиграл этот матч с разгромным счетом 7:0, Лэйвери и его одноклубник Джоэл Купер сделали в этой игре по хет-трику.

«Линфилд» занимает 4-е место в чемпионате Северной Ирландии, отставая на два очка от лидеров — «Коулрэйна» и «Крузейдерс», но при этом опережая их по потерянным баллам.

Андрей Санталов

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