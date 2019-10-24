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11:46 (мск), источник: Sportmail.ru

В Англии игрок подыграл рукой, но судья все равно засчитал гол (видео)

Удивительная история.

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Источник: РИА "Новости"

В третьей лиги Англии футболисты «Плимута» открыли счет в матче после атаки, где форвард Зак Рудден сыграл рукой. Вратарь «Лейтон Ориент» отбил этот «волейбольный» удар, но после добивания мяч все же оказался в сетке, а главный арбитр засчитал гол.

Во время загрузки произошла ошибка.

После этого «Лейтон» пропустил еще три гола и проиграл в итоге с разгромным счетом 0:4.

Болельщики гостей были возмущены засчитанным первым голом и жестко критиковали судью матча в соцсетях.

«Я просто в шоке от того, что только что увидел. Если у судьи есть какая-то квалификация или лицензия — надо у него их отобрать. Это без сомнения одно из худших судейских решений в истории футбола», — написал один из них в твиттере.

Андрей Санталов

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