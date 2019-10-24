В Англии игрок подыграл рукой, но судья все равно засчитал гол (видео)

В третьей лиги Англии футболисты «Плимута» открыли счет в матче после атаки, где форвард Зак Рудден сыграл рукой. Вратарь «Лейтон Ориент» отбил этот «волейбольный» удар, но после добивания мяч все же оказался в сетке, а главный арбитр засчитал гол.

После этого «Лейтон» пропустил еще три гола и проиграл в итоге с разгромным счетом 0:4.



Болельщики гостей были возмущены засчитанным первым голом и жестко критиковали судью матча в соцсетях.



«Я просто в шоке от того, что только что увидел. Если у судьи есть какая-то квалификация или лицензия — надо у него их отобрать. Это без сомнения одно из худших судейских решений в истории футбола», — написал один из них в твиттере.



Андрей Санталов