В Англии игрок подыграл рукой, но судья все равно засчитал гол (видео)
Удивительная история.
Удивительная история.
В третьей лиги Англии футболисты «Плимута» открыли счет в матче после атаки, где форвард Зак Рудден сыграл рукой. Вратарь «Лейтон Ориент» отбил этот «волейбольный» удар, но после добивания мяч все же оказался в сетке, а главный арбитр засчитал гол.
После этого «Лейтон» пропустил еще три гола и проиграл в итоге с разгромным счетом 0:4.
Болельщики гостей были возмущены засчитанным первым голом и жестко критиковали судью матча в соцсетях.
«Я просто в шоке от того, что только что увидел. Если у судьи есть
Андрей Санталов