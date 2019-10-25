Соперницы закрыли футболистку, с которой слетел хиджаб (видео)
Выручили в неловкой ситуации.
Выручили в неловкой ситуации.
В женском чемпионате Иордании во время матча с одной из футболисток начал слетать хиджаб. Мяч в этот момент вышел в аут, и соперницы заградили игрока от зрителей, чтобы та могла спокойно поправить одежду.
Этот эпизод произошел в чемпионате 2018 года, но стал сейчас широко известен только после появления видео в социальных сетях. Такой пример
Игрок, с которой начал падать хиджаб, попросила не называть ее имя.
Андрей Санталов