Соперницы закрыли футболистку, с которой слетел хиджаб (видео)

В женском чемпионате Иордании во время матча с одной из футболисток начал слетать хиджаб. Мяч в этот момент вышел в аут, и соперницы заградили игрока от зрителей, чтобы та могла спокойно поправить одежду.

Этот эпизод произошел в чемпионате 2018 года, но стал сейчас широко известен только после появления видео в социальных сетях. Такой пример фэйр-плей подали футболистки клуба «Шабаб аль-Ордон».



Игрок, с которой начал падать хиджаб, попросила не называть ее имя.



Андрей Санталов