Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
Урал
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц
Кельн
Футбол. Зарубежный
21:45
Нант
Монако
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Саутгемптон
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:00
Вильярреал
Алавес
Все события
Фоторепортажи
11ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в ЛЕ
10Роналду сдержали, Дибалу не смогли. «Ювентус» додавил «Локомотив»
12:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Соперницы закрыли футболистку, с которой слетел хиджаб (видео)

Выручили в неловкой ситуации.

Наверх
Источник: Reuters

В женском чемпионате Иордании во время матча с одной из футболисток начал слетать хиджаб. Мяч в этот момент вышел в аут, и соперницы заградили игрока от зрителей, чтобы та могла спокойно поправить одежду.

Во время загрузки произошла ошибка.

Этот эпизод произошел в чемпионате 2018 года, но стал сейчас широко известен только после появления видео в социальных сетях. Такой пример фэйр-плей подали футболистки клуба «Шабаб аль-Ордон».

Игрок, с которой начал падать хиджаб, попросила не называть ее имя.

Андрей Санталов

Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Гончаренко и отставка. Справедливы ли такие разговоры?
«Даллас» вытаскивает из кризиса русский игрок. И это не Радулов
Вратарь «Краснодара» вошел в сборную третьего тура Лиги Европы
Овечкин выстрелил дублем и отобрал рекорд у великого американца
Панарин и «Рейнджерс» уничтожили лучшую команду НХЛ (видео)
Медведева: Устала, что я то против Загитовой, то против Трусовой
Гимнастка из Стерлитамака покорила мир своей красотой (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь