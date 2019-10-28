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14:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Запасной игрок привез пенальти в свои ворота во время разминки (видео)

Удивительная история.

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Источник: Reuters

Один из самых странных пенальти в этот футбольный уик-энд случился во второй бундеслиге. «Хольштайн Киль» принимал «Бохум», вел в первом тайме 1:0, и тут соперник внезапно получил право пробить пенальти.

Оказалось, что после одной из атак «Бохума» игрок хозяев Михаэль Эбервайн, разминавшийся за лицевой линией, остановил мяч, который еще не вышел за пределы поля. Главный судья матча проконсультировался с видеоарбитром и, убедившись, что правила действительно были нарушены, назначил 11-метровый удар и показал желтую карточку Эбервайну.

Во время загрузки произошла ошибка.

Так «Бохум» сравнял счет, но в итоге все же уступил — 1:2.

Интересно, что Эбервайн является новичком «Киля» и еще не провел за команду ни минуты на поле, но уже имеет желтую карточку и заработал пенальти в свои ворота.

Андрей Санталов

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