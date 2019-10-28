Запасной игрок привез пенальти в свои ворота во время разминки (видео)
Удивительная история.
Удивительная история.
Один из самых странных пенальти в этот футбольный
Оказалось, что после одной из атак «Бохума» игрок хозяев Михаэль Эбервайн, разминавшийся за лицевой линией, остановил мяч, который еще не вышел за пределы поля. Главный судья матча проконсультировался с видеоарбитром и, убедившись, что правила действительно были нарушены, назначил 11-метровый удар и показал желтую карточку Эбервайну.
Так «Бохум» сравнял счет, но в итоге все же уступил — 1:2.
Интересно, что Эбервайн является новичком «Киля» и еще не провел за команду ни минуты на поле, но уже имеет желтую карточку и заработал пенальти в свои ворота.
Андрей Санталов