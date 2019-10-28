Запасной игрок привез пенальти в свои ворота во время разминки (видео)

Один из самых странных пенальти в этот футбольный уик-энд случился во второй бундеслиге. «Хольштайн Киль» принимал «Бохум», вел в первом тайме 1:0, и тут соперник внезапно получил право пробить пенальти.



Оказалось, что после одной из атак «Бохума» игрок хозяев Михаэль Эбервайн, разминавшийся за лицевой линией, остановил мяч, который еще не вышел за пределы поля. Главный судья матча проконсультировался с видеоарбитром и, убедившись, что правила действительно были нарушены, назначил 11-метровый удар и показал желтую карточку Эбервайну.