В Австралии футболист забил гол с углового (видео)

Всего на счету Макгри в этом матче два мяча, его команда выиграла со счетом 2:1.



Молодой футболист не первый раз забивает красивый гол. В прошлом сезоне, играя за «Ньюкасл Джетс», Макгри ловко переправил мяч в ворота ударом скорпиона.