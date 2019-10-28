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16:55 (мск), источник: Sportmail.ru

В Австралии футболист забил гол с углового (видео)

Дерзкий удар оказался победным.

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Источник: Reuters

В чемпионате Австралии «Аделаида Юнайтед» обыграла в гостях «Ньюкасл Джетс». Победный гол забил 20-летний полузащитник Райли Макгри прямым ударом с углового.

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Всего на счету Макгри в этом матче два мяча, его команда выиграла со счетом 2:1.

Молодой футболист не первый раз забивает красивый гол. В прошлом сезоне, играя за «Ньюкасл Джетс», Макгри ловко переправил мяч в ворота ударом скорпиона.

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Андрей Санталов

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