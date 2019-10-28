В Австралии футболист забил гол с углового (видео)
Дерзкий удар оказался победным.
Дерзкий удар оказался победным.
В чемпионате Австралии «Аделаида Юнайтед» обыграла в гостях «Ньюкасл Джетс». Победный гол забил 20-летний полузащитник Райли Макгри прямым ударом с углового.
Всего на счету Макгри в этом матче два мяча, его команда выиграла со счетом 2:1.
Молодой футболист не первый раз забивает красивый гол. В прошлом сезоне, играя за «Ньюкасл Джетс», Макгри ловко переправил мяч в ворота ударом скорпиона.
Андрей Санталов