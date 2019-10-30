Судья показала карточку футболисту и сделала с ним селфи (видео)
Ради этого даже остановила игру.
Ради этого даже остановила игру.
Сборная легенд Бразилии сыграла в Хайфе «матч мира» со сборной Израиля. Встреча закончилась победой бразильцев со счетом 4:2, но запомнится она забавным эпизодом во втором тайме.
Главный арбитр матча остановила игру, чтобы сделать селфи с
Бразильские игроки после этого пожали судье руку, а футболист сборной Израиля выразил недовольство неожиданной паузой в матче.
За сборную легенд из Южной Америки сыграли Ривалдо, Бебето, Роналдиньо, Роберто Карлос и Кафу.
Андрей Санталов