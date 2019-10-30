Судья показала карточку футболисту и сделала с ним селфи (видео)

Сборная легенд Бразилии сыграла в Хайфе «матч мира» со сборной Израиля. Встреча закончилась победой бразильцев со счетом 4:2, но запомнится она забавным эпизодом во втором тайме.



Главный арбитр матча остановила игру, чтобы сделать селфи с экс-футболистом «Милана» и «Реала» Кака. Перед этим она показала игроку желтую карточку.