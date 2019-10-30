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17:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Судья показала карточку футболисту и сделала с ним селфи (видео)

Ради этого даже остановила игру.

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Источник: Reuters

Сборная легенд Бразилии сыграла в Хайфе «матч мира» со сборной Израиля. Встреча закончилась победой бразильцев со счетом 4:2, но запомнится она забавным эпизодом во втором тайме.

Главный арбитр матча остановила игру, чтобы сделать селфи с экс-футболистом «Милана» и «Реала» Кака. Перед этим она показала игроку желтую карточку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бразильские игроки после этого пожали судье руку, а футболист сборной Израиля выразил недовольство неожиданной паузой в матче.

За сборную легенд из Южной Америки сыграли Ривалдо, Бебето, Роналдиньо, Роберто Карлос и Кафу.

Андрей Санталов

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