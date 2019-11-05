Футболист обиделся на то, что ему не дали пробить пенальти (видео)
И не стал дальше играть.
И не стал дальше играть.
Форвард «Асколи» Никола Нинкович поссорился с одноклубником
В итоге обиженный Нинкович попросил замену и ушел с поля. Да Крус при этом пенальти забил, но «Асколи» упустил победу в конце матча — 1:1.
Клуб сообщил, что за свое поведение Нинкович будет наказан.
«Я тут не студентов тренирую. Такое поведение неприемлемо. Нашего штатного пенальтиста не было на поле, поэтому пенальти могли пробить 4 человека, в том числе да Крус и Нинкович», — сказал после матча тренер «Асколи» Паоло Дзанетти.
Андрей Санталов