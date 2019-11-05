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18:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист обиделся на то, что ему не дали пробить пенальти (видео)

И не стал дальше играть.

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Источник: Reuters

Форвард «Асколи» Никола Нинкович поссорился с одноклубником из-за пенальти. Серб хотел пробить с 11 метров, но Алессио да Крус не пустил его к мячу.

В итоге обиженный Нинкович попросил замену и ушел с поля. Да Крус при этом пенальти забил, но «Асколи» упустил победу в конце матча — 1:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

Клуб сообщил, что за свое поведение Нинкович будет наказан.

«Я тут не студентов тренирую. Такое поведение неприемлемо. Нашего штатного пенальтиста не было на поле, поэтому пенальти могли пробить 4 человека, в том числе да Крус и Нинкович», — сказал после матча тренер «Асколи» Паоло Дзанетти.

Андрей Санталов

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