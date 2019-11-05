Футболист обиделся на то, что ему не дали пробить пенальти (видео)

Форвард «Асколи» Никола Нинкович поссорился с одноклубником из-за пенальти. Серб хотел пробить с 11 метров, но Алессио да Крус не пустил его к мячу. В итоге обиженный Нинкович попросил замену и ушел с поля. Да Крус при этом пенальти забил, но «Асколи» упустил победу в конце матча — 1:1.

Клуб сообщил, что за свое поведение Нинкович будет наказан.



«Я тут не студентов тренирую. Такое поведение неприемлемо. Нашего штатного пенальтиста не было на поле, поэтому пенальти могли пробить 4 человека, в том числе да Крус и Нинкович», — сказал после матча тренер «Асколи» Паоло Дзанетти.



Андрей Санталов