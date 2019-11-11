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17:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Реакция Гвардиолы на решения судей стала мемом (видео)

В интернете появился новый хит.

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Источник: Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола бурно реагировал на решения судей в матче с «Ливерпулем». «Горожане» пропустили два быстрых гола в начале встречи, но могли повести, если бы VAR назначил пенальти при счете 0:0 за игру рукой у Вирджила ван Дейка.

В конце матча Гвардиола вновь не согласился с решением главного судьи Майкла Оливера и закричал «Дважды!», обращаясь к небу. Эта реакция и жест каталонца стали мемом в интернете.

Во время загрузки произошла ошибка.

Под видео с Гвардиолой интернет-пользователи стали придумывать свои варианты происходящего.

«С какой разницей мячей ты проиграл, Пеп?».

«Эй, Пеп, сколько команд теперь между “Ливерпулем” и “Ман Сити”?».

«Какая часть “Охотников за привидениями” лучше — первая или вторая?».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вспоминая, сколько раз Джон Траволта был номинирован на Оскар».

«Когда кто-то спрашивает, какая часть “Крестного отца” была лучшей».

После этого поражения «Ман Сити» отстает от «Ливерпуля» на 9 очков.

Андрей Санталов

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