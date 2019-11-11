Реакция Гвардиолы на решения судей стала мемом (видео)

Источник: Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола бурно реагировал на решения судей в матче с «Ливерпулем». «Горожане» пропустили два быстрых гола в начале встречи, но могли повести, если бы VAR назначил пенальти при счете 0:0 за игру рукой у Вирджила ван Дейка.



В конце матча Гвардиола вновь не согласился с решением главного судьи Майкла Оливера и закричал «Дважды!», обращаясь к небу. Эта реакция и жест каталонца стали мемом в интернете.

Под видео с Гвардиолой интернет-пользователи стали придумывать свои варианты происходящего.



«С какой разницей мячей ты проиграл, Пеп?».



«Эй, Пеп, сколько команд теперь между “Ливерпулем” и “Ман Сити”?».



«Какая часть “Охотников за привидениями” лучше — первая или вторая?».