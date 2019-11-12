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16:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Марадона станцевал после победы (видео)

Команда Диего громит соперников на выезде.

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Источник: AP 2019

Главный тренер «Химнасии» Диего Марадона танцем отметил победу над «Альдосиви» (3:0) в чемпионате Аргентины. Знаменитый аргентинец показал своим игрокам в раздевалке, как умеет двигаться под ритм под ободрительные возгласы футболистов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Химнасия» одержала третью победу в гостях подряд — причем в каждом из матчей команда Марадоны забивала 3 гола и больше. Теперь клуб поднялся на 22-е место — когда Марадона начал работать в «Химнасии», она занимала последнюю позицию в турнирной таблице.

После первой победы «Химнасии» в начале октября Марадона тоже танцевал в раздевалке.

Андрей Санталов

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