Марадона станцевал после победы (видео)

Главный тренер «Химнасии» Диего Марадона танцем отметил победу над «Альдосиви» (3:0) в чемпионате Аргентины. Знаменитый аргентинец показал своим игрокам в раздевалке, как умеет двигаться под ритм под ободрительные возгласы футболистов.

«Химнасия» одержала третью победу в гостях подряд — причем в каждом из матчей команда Марадоны забивала 3 гола и больше. Теперь клуб поднялся на 22-е место — когда Марадона начал работать в «Химнасии», она занимала последнюю позицию в турнирной таблице.



После первой победы «Химнасии» в начале октября Марадона тоже танцевал в раздевалке.



Андрей Санталов