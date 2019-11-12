В «Челси» штраф за опоздание на тренировку составляет 20 тысяч фунтов
Серьезная сумма.
Серьезная сумма.
Английский таблоид The Daily Mail опубликовал систему штрафов в «Челси» при главном тренере Фрэнке Лэмпарде. Больше всего игрокам придется заплатить, если они опоздают на тренировку — 20 тысяч фунтов.
В случае, если футболист не сообщит о болезни или травме перед выходным днем или за полтора часа до тренировки, ему это обойдется в 10 тысяч фунтов.
За опоздание на командное собрание игроки «Челси» выложат 500 фунтов за каждую пропущенную минуту. Если же во время собрания у
Кроме того, агентам футболистов запрещено появляться на тренировках команды, если только они не приезжают туда в официальном статусе.
Андрей Санталов