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18:09 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Челси» штраф за опоздание на тренировку составляет 20 тысяч фунтов

Серьезная сумма.

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Источник: AP 2019

Английский таблоид The Daily Mail опубликовал систему штрафов в «Челси» при главном тренере Фрэнке Лэмпарде. Больше всего игрокам придется заплатить, если они опоздают на тренировку — 20 тысяч фунтов.

В случае, если футболист не сообщит о болезни или травме перед выходным днем или за полтора часа до тренировки, ему это обойдется в 10 тысяч фунтов.

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За опоздание на командное собрание игроки «Челси» выложат 500 фунтов за каждую пропущенную минуту. Если же во время собрания у кого-то зазвонит телефон, то это будет стоить тысячу фунтов.

Кроме того, агентам футболистов запрещено появляться на тренировках команды, если только они не приезжают туда в официальном статусе.

Андрей Санталов

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