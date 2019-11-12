В «Челси» штраф за опоздание на тренировку составляет 20 тысяч фунтов

Английский таблоид The Daily Mail опубликовал систему штрафов в «Челси» при главном тренере Фрэнке Лэмпарде. Больше всего игрокам придется заплатить, если они опоздают на тренировку — 20 тысяч фунтов.



В случае, если футболист не сообщит о болезни или травме перед выходным днем или за полтора часа до тренировки, ему это обойдется в 10 тысяч фунтов.