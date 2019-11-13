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16:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Бензема прошел лечение банками (фото)

Спортсмены любят эту процедуру.

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Источник: AP 2019

Форвард «Реала» Карим Бензема показал, как восстанавливается во время перерыва на матчи сборных. 31-летний футболист побывал у остеопата Джеффри Смаджи, где полечил спину при помощи медицинских банок.

Во время загрузки произошла ошибка.

Такая процедура, как считается, улучшает кровообращение и помогает восстановлению организма.
В комментариях к посту был замечен чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

«Лучшее восстановление», — написал боец ММА.

В этом сезоне Бензема забил 9 голов и отдал 3 передачи в 11 матчах Ла Лиги. В Лиге чемпионов на счету нападающего 2 мяча в 4 турах.

Андрей Санталов

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