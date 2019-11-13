Бензема прошел лечение банками (фото)
Спортсмены любят эту процедуру.
Спортсмены любят эту процедуру.
Форвард «Реала» Карим Бензема показал, как восстанавливается во время перерыва на матчи сборных. 31-летний футболист побывал у остеопата Джеффри Смаджи, где полечил спину при помощи медицинских банок.
Такая процедура, как считается, улучшает кровообращение и помогает восстановлению организма.
В комментариях к посту был замечен чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
«Лучшее восстановление», — написал боец ММА.
В этом сезоне Бензема забил 9 голов и отдал 3 передачи в 11 матчах Ла Лиги. В Лиге чемпионов на счету нападающего 2 мяча в 4 турах.
Андрей Санталов