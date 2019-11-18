В Англии вратарь так промахнулся с точки, что сбил прожектор (видео)

Курьезный случай произошел в одной из низших лиг Англии. Голкипер команды «Нанитон» Тони Бриден пробил пенальти, но промахнулся мимо ворот. При этом мяч попал в большую лампу, которая едва не упала на болельщиков на трибуне.

Бриден промахнулся при счете 0:0, но его ошибка не повлияла на исход матча: «Нанитон» в итоге выиграл со счетом 2:0.



Интересно, что ранее Бриден попал в еще одну историю. Когда вратарь выступал за «Лимингтон», он сломал нос своему одноклубнику и был отчислен из команды.



Андрей Санталов