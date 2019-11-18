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18:19 (мск), источник: Sportmail.ru

В Англии вратарь так промахнулся с точки, что сбил прожектор (видео)

Кажется, теперь в команде найдут другого пенальтиста.

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Источник: Reuters

Курьезный случай произошел в одной из низших лиг Англии. Голкипер команды «Нанитон» Тони Бриден пробил пенальти, но промахнулся мимо ворот. При этом мяч попал в большую лампу, которая едва не упала на болельщиков на трибуне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бриден промахнулся при счете 0:0, но его ошибка не повлияла на исход матча: «Нанитон» в итоге выиграл со счетом 2:0.

Интересно, что ранее Бриден попал в еще одну историю. Когда вратарь выступал за «Лимингтон», он сломал нос своему одноклубнику и был отчислен из команды.

Андрей Санталов

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