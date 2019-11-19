В Перу болельщики выбежали на поле бить судью (видео)

Матч ¼ финала Кубка Перу между «Депортиво Гарсиласо» и «Депортиво Льякуабамба» закончился насилием. В конце встречи при счете 1:1 на поле выбежали болельщики хозяев, один из них сразу ударил главного судью мячом по голове. Игроки местной команды присоединились к болельщикам и атаковали вратаря соперника. В итоге порядок на поле вышла наводить полиция.