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17:53 (мск), источник: Sportmail.ru

В Перу болельщики выбежали на поле бить судью (видео)

Его спасла только полиция.

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Источник: Reuters

Матч ¼ финала Кубка Перу между «Депортиво Гарсиласо» и «Депортиво Льякуабамба» закончился насилием. В конце встречи при счете 1:1 на поле выбежали болельщики хозяев, один из них сразу ударил главного судью мячом по голове. Игроки местной команды присоединились к болельщикам и атаковали вратаря соперника. В итоге порядок на поле вышла наводить полиция.

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Победу в игре присудили «Депортиво Льякуабамба», эта команда и вышла в полуфинал Кубка.

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Ранее в похожей ситуации оказался еще один арбитр в Перу. Чтобы спастись от гнева фанатов, ему пришлось перелезать через забор.

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Андрей Санталов

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