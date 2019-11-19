В Перу болельщики выбежали на поле бить судью (видео)
Его спасла только полиция.
Его спасла только полиция.
Матч ¼ финала Кубка Перу между «Депортиво Гарсиласо» и «Депортиво Льякуабамба» закончился насилием. В конце встречи при счете 1:1 на поле выбежали болельщики хозяев, один из них сразу ударил главного судью мячом по голове. Игроки местной команды присоединились к болельщикам и атаковали вратаря соперника. В итоге порядок на поле вышла наводить полиция.
Победу в игре присудили «Депортиво Льякуабамба», эта команда и вышла в полуфинал Кубка.
Ранее в похожей ситуации оказался еще один арбитр в Перу. Чтобы спастись от гнева фанатов, ему пришлось перелезать через забор.
Андрей Санталов