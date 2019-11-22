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17:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщик купил любимый клуб с выигрыша в лотерее

Классная история.

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Источник: Reuters

В 2011 году Колин Вейр выиграл 161 миллион фунтов в лотерею EuroMillions. Этой осенью он завершил сделку по покупке мажоритарной доли в любимом клубе — «Партик Тисл».

Эта команда из чемпионшипа — второго по силе шотландского дивизиона. «Партик Тисл» был основан в 1876 году, но особых успехов не добивался: почти сто лет назад была одержана единственная победа в Кубке Шотландии, а в 1972-м он выиграл Кубок лиги.

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Вейр в последние годы помогал команде, а теперь стал ее главным совладельцем. При этом 71-летний мужчина хочет передать управление над клубом группе бизнесменов и болельщиков в марте 2020 года.

Ранее Вейр уже помог «Партик Тислу» деньгами, передав ему 2,5 млн фунтов. Также владелец команды планирует вложиться в юношескую академию шотландского клуба.

Андрей Санталов

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