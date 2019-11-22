Болельщик купил любимый клуб с выигрыша в лотерее

В 2011 году Колин Вейр выиграл 161 миллион фунтов в лотерею EuroMillions. Этой осенью он завершил сделку по покупке мажоритарной доли в любимом клубе — «Партик Тисл».



Эта команда из чемпионшипа — второго по силе шотландского дивизиона. «Партик Тисл» был основан в 1876 году, но особых успехов не добивался: почти сто лет назад была одержана единственная победа в Кубке Шотландии, а в 1972-м он выиграл Кубок лиги.