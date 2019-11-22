В Италии вратаря дисквалифицировали за непристойное поведение

В Италии разгорелся скандал в одной из низших лиг. Вратарь «Реджо Аудаче» Маттео Вольтолини из серии C был снят на камеру в ночном клубе после того, как уединился с девушкой в туалете. 15-секундный ролик после этого выложили в соцсети.

Клуб дисквалифицировал 23-летнего игрока на одну неделю до выяснения всех обстоятельств дела. Пока известно, что Вольтолимни отправился в ночной клуб после матча с «Вис Песаро» в воскресенье, в этой игре он был в роли запасного голкипера.



Вольтолини сообщил, что думает о подаче иска за нарушение права на неприкосновенность частной жизни.



Андрей Санталов