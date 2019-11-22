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18:48 (мск), источник: Sportmail.ru

В Италии вратаря дисквалифицировали за непристойное поведение

Он уединился с девушкой в туалете.

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Источник: Reuters

В Италии разгорелся скандал в одной из низших лиг. Вратарь «Реджо Аудаче» Маттео Вольтолини из серии C был снят на камеру в ночном клубе после того, как уединился с девушкой в туалете. 15-секундный ролик после этого выложили в соцсети.

Во время загрузки произошла ошибка.

Клуб дисквалифицировал 23-летнего игрока на одну неделю до выяснения всех обстоятельств дела. Пока известно, что Вольтолимни отправился в ночной клуб после матча с «Вис Песаро» в воскресенье, в этой игре он был в роли запасного голкипера.

Вольтолини сообщил, что думает о подаче иска за нарушение права на неприкосновенность частной жизни.

Андрей Санталов

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