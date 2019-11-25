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18:51 (мск), источник: Sportmail.ru

В Мексике вратарь забил ударом из своей штрафной (видео)

Удивительный гол.

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Источник: Reuters

Голкипер «Чиваса» Хосе Антонио Родригес вошел в историю мексиканского футбола. Вратарь забил гол в матче с «Веракрусом», ударив из своей штрафной.

«Чивас» вел в конце встречи 2:1, и соперник всей командой, включая голкипера, побежал отыгрываться. Этим Родригес и воспользовался, пробив по пустым воротам.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Никогда не думал, что забью гол — даже на тренировке. Не знал, как реагировать, я ведь не знаю, каково это — забить гол. Никогда в жизни не забивал гол!» — сказал после матча Родригес.

Рекордсменов по голам среди голкиперов является Рожерио Сени, исполнявший штрафные и пенальти в «Сан-Паоло». Бразилец забил 131 гол за свою карьеру.

Андрей Санталов

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