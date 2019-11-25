В Мексике вратарь забил ударом из своей штрафной (видео)

Голкипер «Чиваса» Хосе Антонио Родригес вошел в историю мексиканского футбола. Вратарь забил гол в матче с «Веракрусом», ударив из своей штрафной. «Чивас» вел в конце встречи 2:1, и соперник всей командой, включая голкипера, побежал отыгрываться. Этим Родригес и воспользовался, пробив по пустым воротам.

«Никогда не думал, что забью гол — даже на тренировке. Не знал, как реагировать, я ведь не знаю, каково это — забить гол. Никогда в жизни не забивал гол!» — сказал после матча Родригес.



Рекордсменов по голам среди голкиперов является Рожерио Сени, исполнявший штрафные и пенальти в «Сан-Паоло». Бразилец забил 131 гол за свою карьеру.



Андрей Санталов