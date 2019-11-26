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17:19 (мск), источник: Sportmail.ru

В Турции детей на футболе забросали мягкими игрушками (видео)

Быть добру.

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Во время матча между «Самсунспором» и «Шанлыурфаспором» во втором дивизионе Турции была проведена специальная акция.

На 55-й минуте встречи сектор, на котором находились 100 детей-сирот, забросали мягкими игрушками. Подарки к этому матчу специальному приготовили многие студенты местного университета.

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«Самсунспор» победил в этом матче 5:0.

Похожие акции также проводятся в Голландии, Испании и на хоккее в Канаде. Так, в сентябре 2019-го болельщики «Ден Хаага» приготовили дождь из игрушек для больных детей из больницы в Роттердаме — «Фейеноорд» проводит такую акцию каждый год на своих матчах.

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Андрей Санталов

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