В Турции детей на футболе забросали мягкими игрушками (видео)

Во время матча между «Самсунспором» и «Шанлыурфаспором» во втором дивизионе Турции была проведена специальная акция. На 55-й минуте встречи сектор, на котором находились 100 детей-сирот, забросали мягкими игрушками. Подарки к этому матчу специальному приготовили многие студенты местного университета.

«Самсунспор» победил в этом матче 5:0.



Похожие акции также проводятся в Голландии, Испании и на хоккее в Канаде. Так, в сентябре 2019-го болельщики «Ден Хаага» приготовили дождь из игрушек для больных детей из больницы в Роттердаме — «Фейеноорд» проводит такую акцию каждый год на своих матчах.