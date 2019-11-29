Ибрагимович сравнил себя с Гарибальди

Знаменитый нападающий Златан Ибрагимович рассказал, почему хочет играть за «Милан» после двух лет в Лос-Анджелесе. 38-летний футболист выиграл с этой командой титул в Италии в 2011-м.



«Милан — это мой второй дом. Не второй город, а второй дом. У меня с ним связаны прекрасные воспоминания. Если там будет построена интересная команда, я могу играть на том же уровне до 50 лет.



Я только что закончил играть в Лос-Анджелесе. Это было прекрасно. Теперь нас двое таких героев двух миров: я и Джузеппе Гарибальди», — заявил Златан в интервью La Gazzetta dello Sport.