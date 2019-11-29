Ибрагимович сравнил себя с Гарибальди
А еще думает играть до 50 лет.
А еще думает играть до 50 лет.
Знаменитый нападающий Златан Ибрагимович рассказал, почему хочет играть за «Милан» после двух лет в
«Милан — это мой второй дом. Не второй город, а второй дом. У меня с ним связаны прекрасные воспоминания. Если там будет построена интересная команда, я могу играть на том же уровне до 50 лет.
Я только что закончил играть в
Гарибальди называют «Героем двух миров», так как он боролся за свободу в Европе и Южной Америке.
Андрей Санталов