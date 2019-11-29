Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Шальке-04
Унион Б
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Брест
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Вальядолид
Футбол. Еврокубки
28.11
Витория Гимарайнш
Стандард Л
11
Футбол. Премьер-лига
30.11
Крылья Советов
Уфа
Футбол. Зарубежный
30.11
Алавес
Реал
Все события
Фоторепортажи
46Гончаренко рулит командой по телефону, болельщики и игроки ЦСКА отмечают День матери: лучшие фото
26«Этот клуб должен жить». Манифест болельщиков «Ростова» в матче с «Динамо»
17:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Ибрагимович сравнил себя с Гарибальди

А еще думает играть до 50 лет.

Наверх
Источник: AP 2019

Знаменитый нападающий Златан Ибрагимович рассказал, почему хочет играть за «Милан» после двух лет в Лос-Анджелесе. 38-летний футболист выиграл с этой командой титул в Италии в 2011-м.

«Милан — это мой второй дом. Не второй город, а второй дом. У меня с ним связаны прекрасные воспоминания. Если там будет построена интересная команда, я могу играть на том же уровне до 50 лет.

Я только что закончил играть в Лос-Анджелесе. Это было прекрасно. Теперь нас двое таких героев двух миров: я и Джузеппе Гарибальди», — заявил Златан в интервью La Gazzetta dello Sport.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гарибальди называют «Героем двух миров», так как он боролся за свободу в Европе и Южной Америке.

Андрей Санталов

Читайте также
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
«Дети» Сульшера проиграли в Астане
Россия обыграла Бразилию в футбол. Это фантастика
Допинг, санкции, проверки. Российский биатлон ждет тяжелый сезон
Десять футболистов «Сочи» заболели вирусной инфекцией
Загитова покаталась на катке у Кремля (видео)
Тедеско ответил Дзюбе на слова о войне со «Спартаком»
Главная распродажа года: огромные скидки на сотни товаров
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь