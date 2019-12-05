Роналду подарил Головкину свою футболку (фото)
И получил в ответ перчатки.
И получил в ответ перчатки.
Звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду встретился с чемпионом мира по боксу Геннадием Головкиным. Оба спортсмена сообщили, что работают над новым проектом стримингового сервиса DAZN.
Роналду и Головкин обменялись подарками: португалец вручил боксеру свою футболку с автографом, а взамен получил перчатки.
Недавно Головкин победил украинца Сергея Деревянченко и стал обладателем титулов по версиям Международной федерации бокса (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в среднем весе.
Перед этим Головкин встретился в
Андрей Санталов