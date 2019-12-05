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18:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду подарил Головкину свою футболку (фото)

И получил в ответ перчатки.

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Звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду встретился с чемпионом мира по боксу Геннадием Головкиным. Оба спортсмена сообщили, что работают над новым проектом стримингового сервиса DAZN.

Роналду и Головкин обменялись подарками: португалец вручил боксеру свою футболку с автографом, а взамен получил перчатки.

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Недавно Головкин победил украинца Сергея Деревянченко и стал обладателем титулов по версиям Международной федерации бокса (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в среднем весе.

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Перед этим Головкин встретился в Нью-Йорке с российским хоккеистом Артемием Панариным.

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Андрей Санталов

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