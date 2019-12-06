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10:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист рассказал, как однажды проиграл 46 тысяч фунтов на ставках

История лудомана из Англии.

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Источник: Reuters

Полузащитник «Кристал Пэлас» Андрос Таунсенд написал эссе для The Players' Tribune. В нем экс-игрок сборной Англии рассказал, как в юности попал в зависимость от ставок и потерял крупную сумму денег.

«Я не пью. Не принимаю наркотики. По-моему, я ни разу в жизни не был в ночном клубе. И при этом я умудрился проиграть 46 кусков, нажав одну кнопку на телефоне. Для этого даже не пришлось выходить из комнаты. Наверное, я единственный парень за всю историю, проигравший 46 тысяч фунтов лежа на кровати в среду вечером в Блэкпуле.

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Я могу точно вспомнить, где я был, когда сделал первую ставку. Я скучал в отеле вечером перед игрой и тут увидел рекламу приложения в телефоне с бесплатной ставкой. Скачал приложение и сделал ставку, чтобы как-то развлечься. Через несколько месяцев меня уже было не остановить. Многие люди могут поставить 10 фунтов за выходные и не думать о них. Но все, что я делаю, захватывает меня целиком. Если я проигрываю кому-то в FIFA или настольный теннис, я не успокоюсь, пока не возьму реванш. Я должен быть хорош во всем, что я делаю. Но только в ставках это не работает. Я продолжал проигрывать. А затем я стал совсем зависимым.

Помню, когда был в «Бирмингеме», я лежал на кровати и не мог уснуть. Это было накануне нашего матча в полуфинале в плей-офф чемпионшипа — самого важного в сезоне. Я делал ставку за ставкой. В тот вечер я проиграл 46 тысяч на одном матче. Кажется, я получал тогда 3 тысячи фунтов в неделю. Это был удар для меня. В голове был только один вопрос: «Как мне отыграть свои деньги обратно?».

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Я не остановился, пока Футбольная ассоциация не поймала меня (в мае 2013-го — прим. ред.). И слава Богу, что она это сделала. Мне грозил бан в футболе на год, это мигом вернуло меня к реальности. Хорошо, что FA поняла, что в моих действиях не было злого умысла, я просто был глупым парнем, сделавшим ошибку. Я получил небольшую дисквалификацию и начал ходить к психологу. Это спасло не только мою карьеру, но это еще и спасло меня как человека", — написал Таунсенд.

Сменив за время аренды 9 клубов, в 2013 году Таунсенд закрепился в «Тоттенхэме» и получил вызов в сборную Англии. За национальную команду он провел 13 матчей и забил 3 гола.

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Андрей Санталов

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