Футболист рассказал, как однажды проиграл 46 тысяч фунтов на ставках
История лудомана из Англии.
История лудомана из Англии.
Полузащитник «Кристал Пэлас» Андрос Таунсенд написал эссе для The Players' Tribune. В нем
«Я не пью. Не принимаю наркотики.
Я могу точно вспомнить, где я был, когда сделал первую ставку. Я скучал в отеле вечером перед игрой и тут увидел рекламу приложения в телефоне с бесплатной ставкой. Скачал приложение и сделал ставку, чтобы
Помню, когда был в «Бирмингеме», я лежал на кровати и не мог уснуть. Это было накануне нашего матча в полуфинале в
Я не остановился, пока Футбольная ассоциация не поймала меня (в мае 2013-го — прим. ред.). И слава Богу, что она это сделала. Мне грозил бан в футболе на год, это мигом вернуло меня к реальности. Хорошо, что FA поняла, что в моих действиях не было злого умысла, я просто был глупым парнем, сделавшим ошибку. Я получил небольшую дисквалификацию и начал ходить к психологу. Это спасло не только мою карьеру, но это еще и спасло меня как человека", — написал Таунсенд.
Сменив за время аренды 9 клубов, в 2013 году Таунсенд закрепился в «Тоттенхэме» и получил вызов в сборную Англии. За национальную команду он провел 13 матчей и забил 3 гола.
Андрей Санталов