Футболист рассказал, как однажды проиграл 46 тысяч фунтов на ставках

Полузащитник «Кристал Пэлас» Андрос Таунсенд написал эссе для The Players' Tribune. В нем экс-игрок сборной Англии рассказал, как в юности попал в зависимость от ставок и потерял крупную сумму денег. «Я не пью. Не принимаю наркотики. По-моему, я ни разу в жизни не был в ночном клубе. И при этом я умудрился проиграть 46 кусков, нажав одну кнопку на телефоне. Для этого даже не пришлось выходить из комнаты. Наверное, я единственный парень за всю историю, проигравший 46 тысяч фунтов лежа на кровати в среду вечером в Блэкпуле.

Я могу точно вспомнить, где я был, когда сделал первую ставку. Я скучал в отеле вечером перед игрой и тут увидел рекламу приложения в телефоне с бесплатной ставкой. Скачал приложение и сделал ставку, чтобы как-то развлечься. Через несколько месяцев меня уже было не остановить. Многие люди могут поставить 10 фунтов за выходные и не думать о них. Но все, что я делаю, захватывает меня целиком. Если я проигрываю кому-то в FIFA или настольный теннис, я не успокоюсь, пока не возьму реванш. Я должен быть хорош во всем, что я делаю. Но только в ставках это не работает. Я продолжал проигрывать. А затем я стал совсем зависимым.



Помню, когда был в «Бирмингеме», я лежал на кровати и не мог уснуть. Это было накануне нашего матча в полуфинале в плей-офф чемпионшипа — самого важного в сезоне. Я делал ставку за ставкой. В тот вечер я проиграл 46 тысяч на одном матче. Кажется, я получал тогда 3 тысячи фунтов в неделю. Это был удар для меня. В голове был только один вопрос: «Как мне отыграть свои деньги обратно?».