Фанатка Моуринью сделала с ним 38 тату (фото)

Все началось в 2017 году, когда Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» после увольнения из «Челси». Вив привлек образ бунтаря, манеры Жозе одеваться и общаться с прессой. Она начала болеть за «Ман Юнайтед» и сделала первое тату со своим кумиром.



«За эти годы я потратила на татуировки пару тысяч фунтов. Но оно того стоило, ведь я люблю его. Жозе умен и много достиг как тренер. Я бы поставила его выше остальных тренеров, включая Пепа Гвардиолу», — заявила Вив The Sun.