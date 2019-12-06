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16:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Фанатка Моуринью сделала с ним 38 тату (фото)

Она хочет еще.

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Источник: AFP 2019

Жительница Англии из графства Лестершир Вив Бодикот рассказала о своей любви к Жозе Моуринью. 62-летняя фанатка португальского тренера сделала с ним 38 татуировок на всем теле.

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Все началось в 2017 году, когда Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» после увольнения из «Челси». Вив привлек образ бунтаря, манеры Жозе одеваться и общаться с прессой. Она начала болеть за «Ман Юнайтед» и сделала первое тату со своим кумиром.

«За эти годы я потратила на татуировки пару тысяч фунтов. Но оно того стоило, ведь я люблю его. Жозе умен и много достиг как тренер. Я бы поставила его выше остальных тренеров, включая Пепа Гвардиолу», — заявила Вив The Sun.

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Бодикот хочет сделать новые тату с Моуринью — особенно, если он выиграет титул с «Тоттенхэмомчё». Теперь она болеет за эту команду.

Андрей Санталов

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