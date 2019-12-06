Фанатка Моуринью сделала с ним 38 тату (фото)
Она хочет еще.
Она хочет еще.
Жительница Англии из графства Лестершир Вив Бодикот рассказала о своей любви к Жозе Моуринью. 62-летняя фанатка португальского тренера сделала с ним 38 татуировок на всем теле.
Все началось в 2017 году, когда Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» после увольнения из «Челси». Вив привлек образ бунтаря, манеры Жозе одеваться и общаться с прессой. Она начала болеть за «Ман Юнайтед» и сделала первое тату со своим кумиром.
«За эти годы я потратила на татуировки пару тысяч фунтов. Но оно того стоило, ведь я люблю его. Жозе умен и много достиг как тренер. Я бы поставила его выше остальных тренеров, включая Пепа Гвардиолу», — заявила Вив The Sun.
Бодикот хочет сделать новые тату с Моуринью — особенно, если он выиграет титул с «Тоттенхэмомчё». Теперь она болеет за эту команду.
Андрей Санталов