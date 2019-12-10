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16:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Суарес снова забил пяткой (видео)

Шедевр в выходные не был случаен.

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Источник: Reuters

Звездный форвард «Барселоны» Луис Суарес показал свою технику на тренировке. Уругваец ловко переправил мяч в ворота пяткой, напомнив о своем голе в ворота «Мальорки» в субботу.

«Он снова сделал это!» — твитнула «Барселона».

Во время загрузки произошла ошибка.

Мяч в чемпионате Испании Суарес назвал лучшим голом в своей карьере.

В этом сезоне уругвайский нападающий забил 8 голов в 13 матчах Ла Лиги и отдал 2 передачи. В Лиге чемпионов у Суареса три мяча и две голевые передачи в 5 играх.

Андрей Санталов

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