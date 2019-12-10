Суарес снова забил пяткой (видео)

Звездный форвард «Барселоны» Луис Суарес показал свою технику на тренировке. Уругваец ловко переправил мяч в ворота пяткой, напомнив о своем голе в ворота «Мальорки» в субботу. «Он снова сделал это!» — твитнула «Барселона».

Мяч в чемпионате Испании Суарес назвал лучшим голом в своей карьере.



В этом сезоне уругвайский нападающий забил 8 голов в 13 матчах Ла Лиги и отдал 2 передачи. В Лиге чемпионов у Суареса три мяча и две голевые передачи в 5 играх.



Андрей Санталов