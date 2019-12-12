В Швеции вандалы пытались спилить памятник Златану (фото)

В ответ на это фанаты попытались поджечь статую, а теперь и вовсе спилить ее.



«Люди ведут себя так, будто это война. Но это не война, это футбол. Безумие какое-то, что люди не могут принять тот факт, что Златан — свободный человек. Хочу, чтобы статую отреставрировали и чтобы те, кто делают эти вещи, поняли, какие они дураки», — сказал Sportbladet автор памятника Петер Линде.



Ранее фанаты «Мальме» заявляли, что памятник Златану является насмешкой над ними, поэтому статую лучше перевезти в другой город.



Андрей Санталов