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18:01 (мск), источник: Sportmail.ru

В Швеции вандалы пытались спилить памятник Златану (фото)

Кажется, его придется перенести.

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Источник: Reuters

Сегодня стало известно о новой попытке повредить памятник Златану Ибрагимовичу в Мальме. Неизвестные пытались спилить статую, но она устояла. Властям города пришлось обнести памятник забором из опасений, что памятник все-таки может упасть.

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Памятник Златану установили в октябре у стадиона клуба «Мальме», в котором Ибрагимович начинал свою карьеру. Вскоре после этого швед стал миноритарным совладельцем «Хаммарбю» — принципиального соперника «Мальме».

В ответ на это фанаты попытались поджечь статую, а теперь и вовсе спилить ее.

«Люди ведут себя так, будто это война. Но это не война, это футбол. Безумие какое-то, что люди не могут принять тот факт, что Златан — свободный человек. Хочу, чтобы статую отреставрировали и чтобы те, кто делают эти вещи, поняли, какие они дураки», — сказал Sportbladet автор памятника Петер Линде.

Ранее фанаты «Мальме» заявляли, что памятник Златану является насмешкой над ними, поэтому статую лучше перевезти в другой город.

Андрей Санталов


В Швеции изуродовали статую Златана Ибрагимовича
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