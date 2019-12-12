В Швеции вандалы пытались спилить памятник Златану (фото)
Кажется, его придется перенести.
Кажется, его придется перенести.
Сегодня стало известно о новой попытке повредить памятник Златану Ибрагимовичу в Мальме. Неизвестные пытались спилить статую, но она устояла. Властям города пришлось обнести памятник забором из опасений, что памятник
Памятник Златану установили в октябре у стадиона клуба «Мальме», в котором Ибрагимович начинал свою карьеру. Вскоре после этого швед стал миноритарным совладельцем «Хаммарбю» — принципиального соперника «Мальме».
В ответ на это фанаты попытались поджечь статую, а теперь и вовсе спилить ее.
«Люди ведут себя так, будто это война. Но это не война, это футбол. Безумие
Ранее фанаты «Мальме» заявляли, что памятник Златану является насмешкой над ними, поэтому статую лучше перевезти в другой город.
Андрей Санталов