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16:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщики «Бетиса» устроили дождь из мягких игрушек (видео)

Это уже становится традицией.

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Источник: Reuters

В Севилье второй год подряд болельщики «Бетиса» провели добрую акцию накануне Рождества. Фаны «Бетиса» пришли на матч с «Атлетико» с игрушками и в перерыве забросали ими поле.

Во время загрузки произошла ошибка.

Собранные игрушки передадут нуждающимся детям.

Во время загрузки произошла ошибка.

Похожие акции проходят на хоккейных матчах в Канаде, США и Англии, а теперь эта традиция появилась и на футбольных стадионах.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Бетис» уступил «Атлетико» 1:2, после 18 туров команда занимает 13-е место в чемпионате Испании.

Андрей Санталов

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