Болельщики «Бетиса» устроили дождь из мягких игрушек (видео)
Это уже становится традицией.
Это уже становится традицией.
В Севилье второй год подряд болельщики «Бетиса» провели добрую акцию накануне Рождества. Фаны «Бетиса» пришли на матч с «Атлетико» с игрушками и в перерыве забросали ими поле.
Собранные игрушки передадут нуждающимся детям.
Похожие акции проходят на хоккейных матчах в Канаде, США и Англии, а теперь эта традиция появилась и на футбольных стадионах.
«Бетис» уступил «Атлетико» 1:2, после 18 туров команда занимает 13-е место в чемпионате Испании.
Андрей Санталов