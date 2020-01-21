В Гане болельщики убили трех змей на стадионе

Игра чемпионата Ганы между «Либерти» и «Хартс» прошла в необычных условиях. На стадион Dansoman Park попали змеи, болельщики убили трех из них.

Матч был доигран и завершился победой гостей 2:1. Позже комиссия местной федерации футбола побывала на стадионе, вмещающем 2 000 болельщиков, с инспекцией и запретила проводить на нем матчи на неопределенное время.



Змеи иногда заползают на стадионы. Два года назад в Техасе змея прервала бейсбольный матч, сотрудники арены поймали рептилию, вооружившись палкой, граблями и ведром.