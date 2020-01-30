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16:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Криштиану не любит проигрывать даже в дженгу (видео)

Спортсмены любят побеждать во всем.

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Источник: AP 2020

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился домашним видео с подписчиками своего инстаграма. Португалец показал, как обрадовался, выиграв с сыном в дженгу у своей девушки Джорджины Родригес.

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Криштиану встречается с испанской моделью Джорджиной с 2016 года. У пары в 2017-м родилась дочь Алана, Родригес также помогает воспитывать трех других детей Роналду. Недавно Джорджина отметила 26-летие.

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В этом сезоне Роналду забил 17 голов в 18 матчах серии А. Также его инстаграм первым среди спортсменов преодолел планку в 200 миллионов подписчиков.

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Андрей Санталов

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