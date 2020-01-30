Криштиану не любит проигрывать даже в дженгу (видео)
Спортсмены любят побеждать во всем.
Спортсмены любят побеждать во всем.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился домашним видео с подписчиками своего инстаграма. Португалец показал, как обрадовался, выиграв с сыном в дженгу у своей девушки Джорджины Родригес.
Криштиану встречается с испанской моделью Джорджиной с 2016 года. У пары в 2017-м родилась дочь Алана, Родригес также помогает воспитывать трех других детей Роналду. Недавно Джорджина отметила 26-летие.
В этом сезоне Роналду забил 17 голов в 18 матчах серии А. Также его инстаграм первым среди спортсменов преодолел планку в 200 миллионов подписчиков.
Андрей Санталов