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17:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист начал праздновать гол, но мяч застрял в грязи (видео)

Однажды в Северной Ирландии.

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Источник: Reuters

Нападающий «Портадауна» Адам Салли попал в забавную ситуацию в матче с «Куиннс Юниверсити». Форвард вышел один на один, пробил мимо вратаря и начал праздновать гол, не заметив, что мяч не докатился до ворот из-за грязи перед ними.

Во время загрузки произошла ошибка.

К счастью для Салли мяч в пустые ворота добил его одноклубник Крис Лэйвери. Сам Салли в итоге тоже отличился в этой встрече, на его счету хет-трик.

«Странно, конечно, что я стал популярным из-за гола, который я не забил. Хотя полагаю, что могу назвать это голевой передачей. Я уже готов был станцевать после гола, но по реакции зрителей заметил, что что-то тут не то. Кажется, я видел похожую историю в Германии, там мячу помешал закатиться в ворота снег, но вообще такое не часто встретишь, конечно», — рассказал Салли сайту BelfastLife.

«Портадаун» выиграл в этом матче со счетом 7:1.

Андрей Санталов

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