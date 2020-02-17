Футболист начал праздновать гол, но мяч застрял в грязи (видео)
Однажды в Северной Ирландии.
Однажды в Северной Ирландии.
Нападающий «Портадауна» Адам Салли попал в забавную ситуацию в матче с «Куиннс Юниверсити». Форвард вышел один на один, пробил мимо вратаря и начал праздновать гол, не заметив, что мяч не докатился до ворот
К счастью для Салли мяч в пустые ворота добил его одноклубник Крис Лэйвери. Сам Салли в итоге тоже отличился в этой встрече, на его счету
«Странно, конечно, что я стал популярным
«Портадаун» выиграл в этом матче со счетом 7:1.
Андрей Санталов