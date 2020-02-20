Месси показал, как тренирует удар через себя (видео)

«Барселона» показала фрагмент тренировки команды. Лионель Месси, играя в футтеннис, красиво завершил розыгрыш ударом через себя после передачи Артуро Видаля.

Ближайший матч «Барселона» проведет 22 февраля против «Эйбара». В чемпионате Испании каталонцы отстают от «Реала» на одно очко.



В последних 4 матчах Месси не забивал, но отдал 6 голевых передач. В этом сезоне у аргентинца 14 голов в Ла Лиге, он лучший бомбардир турнира.



Андрей Санталов