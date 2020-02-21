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13:35 (мск), источник: Sportmail.ru

«Телеспорт» и Одноклассники впервые покажут в России чемпионат Японии по футболу

Компания «Телеспорт» и Социальная сеть Одноклассники и договорились о трансляциях чемпионата Японии по футболу в социальной сети на территории РФ. Матчи J Лиги будут впервые показаны в России. В каждом туре ОК и «Телеспорт» покажут от 2 до 4 ключевых матчей.

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Источник: AFP 2020

Трансляции будут доступны в официальной группе «Telesport» в ОК и стартуют уже сегодня матчем действующего чемпиона «Иокогама Маринос» и клуба «Гамба Осака». Также сегодня в соцсети можно посмотреть игру «Виссел Кобе», за который играет легендарный испанский футболист Андрес Иньеста, и «ФК Иокогама».

Для российских любителей футбола трансляции чемпионата Японии — это возможность познакомиться с новой лигой и понаблюдать за продолжением карьеры знаменитых игроков. Помимо Иньесты, в чемпионате Японии за клуб «Нагоя Грампус» играет бывший нападающий ЦСКА и «Манчестер Сити» Жо.

В чемпионате Японии играет 18 клубов, турнир проходит по системе «весна — осень» в два круга. Победитель определяется по очкам в конце сезона.

«Телеспорт» регулярно показывает в Одноклассниках разнообразный спортивный контент, включая футбольные турниры из разных стран. В частности, зрители в ОК уже несколько сезонов могут смотреть матчи чемпионатов Испании и Италии. Кроме того, в соцсети проходят трансляции товарищеских и отборочных матчей сборной России по футболу.

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