«Телеспорт» и Одноклассники впервые покажут в России чемпионат Японии по футболу

Источник: AFP 2020

Трансляции будут доступны в официальной группе «Telesport» в ОК и стартуют уже сегодня матчем действующего чемпиона «Иокогама Маринос» и клуба «Гамба Осака». Также сегодня в соцсети можно посмотреть игру «Виссел Кобе», за который играет легендарный испанский футболист Андрес Иньеста, и «ФК Иокогама».

Для российских любителей футбола трансляции чемпионата Японии — это возможность познакомиться с новой лигой и понаблюдать за продолжением карьеры знаменитых игроков. Помимо Иньесты, в чемпионате Японии за клуб «Нагоя Грампус» играет бывший нападающий ЦСКА и «Манчестер Сити» Жо.

В чемпионате Японии играет 18 клубов, турнир проходит по системе «весна — осень» в два круга. Победитель определяется по очкам в конце сезона.

«Телеспорт» регулярно показывает в Одноклассниках разнообразный спортивный контент, включая футбольные турниры из разных стран. В частности, зрители в ОК уже несколько сезонов могут смотреть матчи чемпионатов Испании и Италии. Кроме того, в соцсети проходят трансляции товарищеских и отборочных матчей сборной России по футболу.