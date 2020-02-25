Футболист остановил соперника, бросив в него мячом (видео)
Оригинальный прием.
Оригинальный прием.
Удивительный случай произошел во время матча чемпионата Северной Македонии. Полузащитник «Академии Пандев» Стефан Костов необычным способом остановил соперника, бегущего в атаку с мячом. Костов взял еще один мяч в руки и бросил его в ноги оппоненту.
Главный судья матча не оценил креативность Костова и показал ему красную карточку.
Интересно, что ко второму тайму было добавлено 10 минут. «Македония ГП» победила «Академию Пандев» благодаря пенальти, реализованному на 99-й минуте.
Андрей Санталов