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18:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист остановил соперника, бросив в него мячом (видео)

Оригинальный прием.

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Источник: Reuters

Удивительный случай произошел во время матча чемпионата Северной Македонии. Полузащитник «Академии Пандев» Стефан Костов необычным способом остановил соперника, бегущего в атаку с мячом. Костов взял еще один мяч в руки и бросил его в ноги оппоненту.

Во время загрузки произошла ошибка.

Главный судья матча не оценил креативность Костова и показал ему красную карточку.

Интересно, что ко второму тайму было добавлено 10 минут. «Македония ГП» победила «Академию Пандев» благодаря пенальти, реализованному на 99-й минуте.

Андрей Санталов

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