Футболист остановил соперника, бросив в него мячом (видео)

Удивительный случай произошел во время матча чемпионата Северной Македонии. Полузащитник «Академии Пандев» Стефан Костов необычным способом остановил соперника, бегущего в атаку с мячом. Костов взял еще один мяч в руки и бросил его в ноги оппоненту.