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14:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Одноклассники и Телеспорт покажут матч «Реала» и «Барселоны»

В социальной сети Одноклассники пройдет трансляция матча двадцать шестого тура чемпионата Испании по футболу между «Реалом» и «Барселоной». Комментировать игру будут Кирилл Дементьев и Вадим Лукомский.

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Источник: AFP 2020

Матч пройдет 1 марта на домашнем стадионе «Реала» Сантьяго Бернабеу и начнется в 23:00 по московскому времени. За прямой трансляцией можно будет следить в официальной группе Телеспорт.

Наблюдать за матчем будет с любых устройств: в веб-версии Одноклассников, в мобильных приложениях ОК на iOS и Android, а также на большом экране телевизоров с технологией Smart TV в приложении «ОК Видео».

Помимо этого матча, на ближайших выходных в группе Телеспорт можно будет посмотреть бесплатные прямые трансляции остальных матчей тура. Особенно интересными для российских болельщиков станут матчи «Валенсии» и «Сельты», за которые выступают игроки сборной России Денис Черышев и Федор Смолов. Они проведут свои матчи 29 февраля в 18:00 и 23:00 соответственно. Их противниками станут «Реал Бетис».

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