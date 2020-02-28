Одноклассники и Телеспорт покажут матч «Реала» и «Барселоны»

Матч пройдет 1 марта на домашнем стадионе «Реала» Сантьяго Бернабеу и начнется в 23:00 по московскому времени. За прямой трансляцией можно будет следить в официальной группе Телеспорт.
Наблюдать за матчем будет с любых устройств: в веб-версии Одноклассников, в мобильных приложениях ОК на iOS и Android, а также на большом экране телевизоров с технологией Smart TV в приложении «ОК Видео».
Помимо этого матча, на ближайших выходных в группе Телеспорт можно будет посмотреть бесплатные прямые трансляции остальных матчей тура. Особенно интересными для российских болельщиков станут матчи «Валенсии» и «Сельты», за которые выступают игроки сборной России Денис Черышев и Федор Смолов. Они проведут свои матчи 29 февраля в 18:00 и 23:00 соответственно. Их противниками станут «Реал Бетис».