Одноклассники и Телеспорт покажут матч «Реала» и «Барселоны»

Источник: AFP 2020

Матч пройдет 1 марта на домашнем стадионе «Реала» Сантьяго Бернабеу и начнется в 23:00 по московскому времени. За прямой трансляцией можно будет следить в официальной группе Телеспорт.

Наблюдать за матчем будет с любых устройств: в веб-версии Одноклассников, в мобильных приложениях ОК на iOS и Android, а также на большом экране телевизоров с технологией Smart TV в приложении «ОК Видео».