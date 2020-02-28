«Ньюкасл» попросил игроков не здороваться за руку — из-за коронавируса

«Ньюкасл» рассказал о профилактике из-за распространения коронавируса в мире.



«У нас есть ритуал: все здороваются друг с другом за руку, когда мы встречаемся утром на тренировочной базе. Но мы перестали это делать по совету нашего клубного доктора. Это очень хороший специалист, он будет нам говорить, что делать. Мы, как и все, смотрим ТВ, слушаем, где новая вспышка, и надеемся, что ситуация в нашей стране не ухудшится», — цитирует главного тренера команды Стива Брюса The Guardian.