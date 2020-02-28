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18:40 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ньюкасл» попросил игроков не здороваться за руку — из-за коронавируса

Разумные меры предосторожности.

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Источник: Reuters

«Ньюкасл» рассказал о профилактике из-за распространения коронавируса в мире.

«У нас есть ритуал: все здороваются друг с другом за руку, когда мы встречаемся утром на тренировочной базе. Но мы перестали это делать по совету нашего клубного доктора. Это очень хороший специалист, он будет нам говорить, что делать. Мы, как и все, смотрим ТВ, слушаем, где новая вспышка, и надеемся, что ситуация в нашей стране не ухудшится», — цитирует главного тренера команды Стива Брюса The Guardian.

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От коронавируса сегодня умер первый британец — с круизного лайнера Diamond Princess.

В Италии из-за вспышки коронавируса было отменено несколько матчей, а часть игр пройдет без зрителей.

Андрей Санталов

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