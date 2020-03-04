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17:12 (мск), источник: Sportmail.ru

В Германии вратарь отбил 5 пенальти в одном матче (видео)

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Источник: Reuters

Клуб из 4-го по силе дивизиона Германии «Саарбрюкен» вышел в полуфинал Кубка Германии, одолев «Фортуну» из Дюссельдорфа. Главным героем встречи стал вратарь хозяев Даниэль Батц. 29-летний голкипер нечасто играет за свою команду, но после этого матча его запомнят надолго.

Во втором тайме при счете 1:0 в пользу «Саарбрюкена» Батц отразил пенальти. На 90-й минуте гостям из бундеслиги все же удалось перевести игру в дополнительное время. В овертайме победителя не выявили, а в серии пенальти Батц отразил 4 удара, и его команда победила 8:7.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Пять пенальти! Это больше, чем я отбил за всю свою карьеру», — сказал после матча Батц.

В истории Кубка Германии «Саабрюкен» стал первой командой из 4-го дивизиона, добравшейся до полуфинала.

Андрей Санталов

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