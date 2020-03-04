В Германии вратарь отбил 5 пенальти в одном матче (видео)

Клуб из 4-го по силе дивизиона Германии «Саарбрюкен» вышел в полуфинал Кубка Германии, одолев «Фортуну» из Дюссельдорфа. Главным героем встречи стал вратарь хозяев Даниэль Батц. 29-летний голкипер нечасто играет за свою команду, но после этого матча его запомнят надолго.



Во втором тайме при счете 1:0 в пользу «Саарбрюкена» Батц отразил пенальти. На 90-й минуте гостям из бундеслиги все же удалось перевести игру в дополнительное время. В овертайме победителя не выявили, а в серии пенальти Батц отразил 4 удара, и его команда победила 8:7.