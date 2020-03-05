Сыновья Месси и Суареса забивают за детскую команду «Барселоны» (видео)
По стопам отцов.
По стопам отцов.
В интернете появилось видео, как за одну команду играют дети Лионеля Месси и Луиса Суареса. 7-летний Тьяго Месси и 6-летний Беньямин Суарес вышли в составе «команды Серхио» U-8, названной так в академии «Барсы» в честь Серхио Бускетса.
В матче, в котором принимал участие также сын Жерара Пике,
Тьяго — старший из сыновей из Месси, Матео в этом году исполнится 5 лет, Чиро — 2 два года.
На счету сына Суареса точный удар в девятку.
Андрей Санталов