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17:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Сыновья Месси и Суареса забивают за детскую команду «Барселоны» (видео)

По стопам отцов.

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Источник: Reuters

В интернете появилось видео, как за одну команду играют дети Лионеля Месси и Луиса Суареса. 7-летний Тьяго Месси и 6-летний Беньямин Суарес вышли в составе «команды Серхио» U-8, названной так в академии «Барсы» в честь Серхио Бускетса.

В матче, в котором принимал участие также сын Жерара Пике, мини-Месси забивал два гола.

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Тьяго — старший из сыновей из Месси, Матео в этом году исполнится 5 лет, Чиро — 2 два года.

На счету сына Суареса точный удар в девятку.

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Андрей Санталов

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