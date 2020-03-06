Чичарито искупал в воде ведущего комедийного шоу (видео)

Новый звездный игрок «Лос-Анджелес Гэлакси» Хавьер Эрнандес поучаствовал в комедийном шоу Джеймса Кордена на канале CBS. В подготовленном для футболиста конкурсе нужно было попасть мячом в цель, тогда ведущий проваливался бы в воду.



По одной попытке искупать Кордена было также у актрисы Элисон Пилл и R&B-музыканта Ашера. Чичарито справился с заданием с третьего раза.