Чичарито искупал в воде ведущего комедийного шоу (видео)
Урганту на заметку.
Урганту на заметку.
Новый звездный игрок «Лос-Анджелес Гэлакси» Хавьер Эрнандес поучаствовал в комедийном шоу Джеймса Кордена на канале CBS. В подготовленном для футболиста конкурсе нужно было попасть мячом в цель, тогда ведущий проваливался бы в воду.
По одной попытке искупать Кордена было также у актрисы Элисон Пилл и R&B-музыканта Ашера. Чичарито справился с заданием с третьего раза.
Эрнандес перешел в «Гэлакси» в январе 2020-го, подписав с американским клубом трехлетний контракт. Мексиканский игрок стал самым высокооплачиваемым футболистом в МЛС — 7,2 млн долларов в год. В Европе Чичарито известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед».
Андрей Санталов