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18:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Чичарито искупал в воде ведущего комедийного шоу (видео)

Урганту на заметку.

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Источник: AFP 2020

Новый звездный игрок «Лос-Анджелес Гэлакси» Хавьер Эрнандес поучаствовал в комедийном шоу Джеймса Кордена на канале CBS. В подготовленном для футболиста конкурсе нужно было попасть мячом в цель, тогда ведущий проваливался бы в воду.

По одной попытке искупать Кордена было также у актрисы Элисон Пилл и R&B-музыканта Ашера. Чичарито справился с заданием с третьего раза.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эрнандес перешел в «Гэлакси» в январе 2020-го, подписав с американским клубом трехлетний контракт. Мексиканский игрок стал самым высокооплачиваемым футболистом в МЛС — 7,2 млн долларов в год. В Европе Чичарито известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед».

Андрей Санталов

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