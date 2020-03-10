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18:27 (мск), источник: Sportmail.ru

74-летний египтянин стал самым возрастным футболистом в мире (видео)

Он даже забил гол.

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Источник: Reuters

74-летний Эззелдин Бахадер сыграл в выходные за команду из третьего дивизиона Египта. Так египтянин стал самым возрастным футболистом в мире. В конце матча он даже забил гол с пенальти.

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Чтобы это достижение засчитали в Книге рекордов Гиннесса, Бахадеру нужно отыграть 90 минут в еще одном матче. До этого рекорд принадлежал израильскому вратарю Исааку Хайику, который вышел на поле в апреле 2019-го в возрасте 73 лет.

О Бахадере известно, что он играет на позиции атакующего полузащитника и что у него 4 детей и 6 внуков.

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Андрей Санталов

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