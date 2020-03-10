74-летний египтянин стал самым возрастным футболистом в мире (видео)

74-летний Эззелдин Бахадер сыграл в выходные за команду из третьего дивизиона Египта. Так египтянин стал самым возрастным футболистом в мире. В конце матча он даже забил гол с пенальти.

Чтобы это достижение засчитали в Книге рекордов Гиннесса, Бахадеру нужно отыграть 90 минут в еще одном матче. До этого рекорд принадлежал израильскому вратарю Исааку Хайику, который вышел на поле в апреле 2019-го в возрасте 73 лет.



О Бахадере известно, что он играет на позиции атакующего полузащитника и что у него 4 детей и 6 внуков.