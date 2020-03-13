В Германии болельщики покупают билеты на матч без зрителей
Поддерживают клуб в сложное время.
Поддерживают клуб в сложное время.
Команда второй бундеслиги проведет ближайший матч 14 марта против «Хайденхайма» при пустых трибунах
Это существенная мера поддержки для небольших команд, важная часть выручки которых — продажи билетов и продажи на стадионе. «Бохум» сообщил, что потери от одного домашнего матча без зрителей оцениваются в 500 тысяч евро.
Отметим, что «Бохум» вернет деньги болельщикам, купившим ранее обычные билеты на матч с «Хайденхаймом», а также владельцам абонементов.
Для Германии это не новая практика. Ранее болельщики «Ганзы» и дрезденского «Динамо» покупали «билеты-призраки», когда стадионы их клубов дисквалифицировали.
Андрей Санталов