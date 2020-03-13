В Германии болельщики покупают билеты на матч без зрителей

Команда второй бундеслиги проведет ближайший матч 14 марта против «Хайденхайма» при пустых трибунах из-за распространения коронавируса. По инициативе болельщиков клуб запустил продажу «билетов-призраков» за символическую цену 18,48 евро — в честь года основания клуба.



Это существенная мера поддержки для небольших команд, важная часть выручки которых — продажи билетов и продажи на стадионе. «Бохум» сообщил, что потери от одного домашнего матча без зрителей оцениваются в 500 тысяч евро.