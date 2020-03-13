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17:24 (мск), источник: Sportmail.ru

В Германии болельщики покупают билеты на матч без зрителей

Поддерживают клуб в сложное время.

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Источник: Reuters

Команда второй бундеслиги проведет ближайший матч 14 марта против «Хайденхайма» при пустых трибунах из-за распространения коронавируса. По инициативе болельщиков клуб запустил продажу «билетов-призраков» за символическую цену 18,48 евро — в честь года основания клуба.

Это существенная мера поддержки для небольших команд, важная часть выручки которых — продажи билетов и продажи на стадионе. «Бохум» сообщил, что потери от одного домашнего матча без зрителей оцениваются в 500 тысяч евро.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что «Бохум» вернет деньги болельщикам, купившим ранее обычные билеты на матч с «Хайденхаймом», а также владельцам абонементов.

Для Германии это не новая практика. Ранее болельщики «Ганзы» и дрезденского «Динамо» покупали «билеты-призраки», когда стадионы их клубов дисквалифицировали.

Андрей Санталов

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