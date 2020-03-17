Рамос потренировался дома с детьми (видео)
Семейный воркаут.
Семейный воркаут.
Капитан «Реала» Серхио Рамос показал, как тренируется в условиях домашнего карантина. Вместе с футболистом занимались его маленькие дети:
12 марта Ла Лига объявила о как минимум двухнедельном перерыве после того, как у одного из игроков баскетбольного «Реала» обнаружили коронавирус. Футболисты «Реала» тренируются в одном комплексе с баскетболистами, поэтому команду отправили на карантин.
В чемпионате «Реал» занимает 2-е место после 27 туров, отставая от «Барселоны» на два очка.
Андрей Санталов