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15:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Рамос потренировался дома с детьми (видео)

Семейный воркаут.

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Источник: Reuters

Капитан «Реала» Серхио Рамос показал, как тренируется в условиях домашнего карантина. Вместе с футболистом занимались его маленькие дети: Серхио-младший, Марко и Алехандро.

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12 марта Ла Лига объявила о как минимум двухнедельном перерыве после того, как у одного из игроков баскетбольного «Реала» обнаружили коронавирус. Футболисты «Реала» тренируются в одном комплексе с баскетболистами, поэтому команду отправили на карантин.

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В чемпионате «Реал» занимает 2-е место после 27 туров, отставая от «Барселоны» на два очка.

Андрей Санталов

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