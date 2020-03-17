Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15.03
ЦСКА
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Первый дивизион
15.03
Балтика
Армавир
20
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Футбол. Премьер-лига
16.03
Тамбов
Крылья Советов
30
Все события
Фоторепортажи
17Лидер начал с нулей
18«Реал» выиграл класико
18:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Туалетная бумага вместо мяча: футболисты развлекаются во время карантина (видео)

Есть время поработать над техникой.

Наверх
Источник: Reuters

Развлекательный аккаунт 433 в инстаграме запустил новый челлендж для футболистов, проводящих время дома во время карантина из-за коронавируса.

Чтобы выполнить задание, нужно взять мыло и мыть руки 20 секунд, одновременно с этим набивая мяч.

Одним из первых челлендж принял защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, но не до конца справился с заданием. Интересно, что голландец сразу заменил мяч на туалетную бумагу.

Во время загрузки произошла ошибка.

У защитника «Арсенала» Шкодрана Мусиафи получилось лучше.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лучший игрок АПЛ в феврале Бруну Фернандеш тоже пожонглировал туалетной бумагой.

Во время загрузки произошла ошибка.

А защитник «Сан-Хосе» Томми Томпсон показал, какие финты можно отрабатывать дома.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Спорт в России приостановлен. На паузе РПЛ, КХЛ и лига ВТБ
УЕФА хочет провести финалы еврокубков в конце июня
Товарищеские матчи сборной России по футболу в марте отменены
Весь мир в панике, а в Китае уже проводят соревнования
Главный титул: восхитительная супруга легенды «Барселоны» (фото)
Бой Емельяненко перенесен на июль
СМИ: Бой между Ковалевым и Баррерой отменен из-за коронавируса
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь