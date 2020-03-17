Туалетная бумага вместо мяча: футболисты развлекаются во время карантина (видео)
Есть время поработать над техникой.
Есть время поработать над техникой.
Развлекательный аккаунт 433 в инстаграме запустил новый челлендж для футболистов, проводящих время дома во время карантина
Чтобы выполнить задание, нужно взять мыло и мыть руки 20 секунд, одновременно с этим набивая мяч.
Одним из первых челлендж принял защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, но не до конца справился с заданием. Интересно, что голландец сразу заменил мяч на туалетную бумагу.
У защитника «Арсенала» Шкодрана Мусиафи получилось лучше.
Лучший игрок АПЛ в феврале Бруну Фернандеш тоже пожонглировал туалетной бумагой.
А защитник «Сан-Хосе» Томми Томпсон показал, какие финты можно отрабатывать дома.
Андрей Санталов