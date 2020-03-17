Туалетная бумага вместо мяча: футболисты развлекаются во время карантина (видео)

Развлекательный аккаунт 433 в инстаграме запустил новый челлендж для футболистов, проводящих время дома во время карантина из-за коронавируса.



Чтобы выполнить задание, нужно взять мыло и мыть руки 20 секунд, одновременно с этим набивая мяч.



Одним из первых челлендж принял защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, но не до конца справился с заданием. Интересно, что голландец сразу заменил мяч на туалетную бумагу.