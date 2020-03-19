В Норвегии клубы временно уволили футболистов из-за коронавируса

Профессиональные футболисты в Норвегии не получат деньги за простой из-за коронавируса, сообщает Reuters.



В начале эпидемии игроки, побывавшие за рубежом были отправлены на 14-дневный карантин, затем футбольные власти запретили проведение матчей и тренировок. После этого клубы временно уволили футболистов, чтобы избежать больших убытков.



«Это только временная мера, и она была принята, потому что власти запретили играть и тренироваться до 26 марта. До этого времени игрокам нельзя работать», — заявил глава профсоюза футболистов Йоахим Валльтин.



Власти Норвегии при этом выплатят полную компенсацию тем, кто получает от 7 000 до 55 000 долларов в год. При этом футболисты не могут отправиться играть за клубы в другие страны.



Андрей Санталов