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17:28 (мск), источник: Sportmail.ru

В Норвегии клубы временно уволили футболистов из-за коронавируса

Экономия денег.

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Источник: Reuters

Профессиональные футболисты в Норвегии не получат деньги за простой из-за коронавируса, сообщает Reuters.

В начале эпидемии игроки, побывавшие за рубежом были отправлены на 14-дневный карантин, затем футбольные власти запретили проведение матчей и тренировок. После этого клубы временно уволили футболистов, чтобы избежать больших убытков.

«Это только временная мера, и она была принята, потому что власти запретили играть и тренироваться до 26 марта. До этого времени игрокам нельзя работать», — заявил глава профсоюза футболистов Йоахим Валльтин.

Власти Норвегии при этом выплатят полную компенсацию тем, кто получает от 7 000 до 55 000 долларов в год. При этом футболисты не могут отправиться играть за клубы в другие страны.

Андрей Санталов

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