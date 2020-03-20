Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15.03
ЦСКА
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Первый дивизион
15.03
Балтика
Армавир
20
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Футбол. Премьер-лига
16.03
Тамбов
Крылья Советов
30
Все события
Фоторепортажи
35Как коронавирус изменил хоккей. Главные фото матча «Спартак» — «Динамо», на который запретили приходить болельщикам
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
13:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Аталанты» призвал любителей бега оставаться дома (видео)

В Бергамо все плохо.

Наверх
Источник: Reuters

Форвард «Аталанты» Алехандро Гомес обратися к тем, кто продолжает бегать, несмотря на карантин из-за эпидемии коронавируса.

«Я призываю всех бегунов и тех, кто притворяется, что выходит на пробежку, оставаться дома. Хватит, хватит, хватит. Каждое утро мы просыпаемся и читаем плохие новости. Люди умирают, а вы все не понимаете? Все по домам, никто не должен выходить», — написал Гомес в инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вчера появились фотографии, как военные грузовики увозят гробы с умершими в другие города, потому что крематорий в Бергамо не справляется с нагрузкой. Всего в городе, где играет «Аталанта», с начала эпидемии умерло 533 человека, в том числе 93 человека за последние сутки.

По смертности от коронавируса по всей стране Италия уже опережает Китай — на Аппенинах умерло более 3400 человек.

Андрей Санталов

Аталанта
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
«Реал» не планирует увольнять Зидана
Двукратный чемпион мира по хоккею скончался на 98-м году жизни
Спорт на карантине: что происходит в мире 20 марта (онлайн)
Ласицкене и Шубенков бунтуют. Они покинут комиссию спортсменов
Коронавирус: статистика зараженных и умерших людей в мире спорта
IBU отлучает русскую биатлонистку от спорта. Она между странами
Бывший боец UFC показал «пугающую» форму
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь