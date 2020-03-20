Игрок «Аталанты» призвал любителей бега оставаться дома (видео)

Форвард «Аталанты» Алехандро Гомес обратися к тем, кто продолжает бегать, несмотря на карантин из-за эпидемии коронавируса. «Я призываю всех бегунов и тех, кто притворяется, что выходит на пробежку, оставаться дома. Хватит, хватит, хватит. Каждое утро мы просыпаемся и читаем плохие новости. Люди умирают, а вы все не понимаете? Все по домам, никто не должен выходить», — написал Гомес в инстаграме.

Вчера появились фотографии, как военные грузовики увозят гробы с умершими в другие города, потому что крематорий в Бергамо не справляется с нагрузкой. Всего в городе, где играет «Аталанта», с начала эпидемии умерло 533 человека, в том числе 93 человека за последние сутки.



По смертности от коронавируса по всей стране Италия уже опережает Китай — на Аппенинах умерло более 3400 человек.



Андрей Санталов