Игрок «Аталанты» призвал любителей бега оставаться дома (видео)
В Бергамо все плохо.
В Бергамо все плохо.
Форвард «Аталанты» Алехандро Гомес обратися к тем, кто продолжает бегать, несмотря на карантин
«Я призываю всех бегунов и тех, кто притворяется, что выходит на пробежку, оставаться дома. Хватит, хватит, хватит. Каждое утро мы просыпаемся и читаем плохие новости. Люди умирают, а вы все не понимаете? Все по домам, никто не должен выходить», — написал Гомес в инстаграме.
Вчера появились фотографии, как военные грузовики увозят гробы с умершими в другие города, потому что крематорий в Бергамо не справляется с нагрузкой. Всего в городе, где играет «Аталанта», с начала эпидемии умерло 533 человека, в том числе 93 человека за последние сутки.
По смертности от коронавируса по всей стране Италия уже опережает Китай — на Аппенинах умерло более 3400 человек.
Андрей Санталов