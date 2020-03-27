Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Торпедо-БелАЗ
Белшина
10
Футбол. Зарубежный
20:00
Рух
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
28.03
Слуцк
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
28.03
Славия М
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
28.03
Минск
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
28.03
Городея
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
12Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
17:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Фото Неймара с друзьями удивило СМИ

Никакой самоизоляции.

Наверх
Источник: AP 2020

Форвард «ПСЖ» Неймар продолжает находиться в Бразилии во время пандемии коронавируса. Недавно футболист выложил фото в своем инстаграме после игры с друзьями в ножной волейбол на песке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фотография многих удивила, очевидно, что бразилец не выполняет рекомендации ВОЗ, посоветовавшей ограничить контакты с другими людьми и находится от них как минимум в метре при встрече.

Британская The Daily Mail удивилась поведению звезды «ПСЖ» и вышла с заголовком: «Неймар, ты это называешь социальным дистанцированием?».

До этого Неймар, показывал, как поддерживает форму на родине.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов.

ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Пять лет скандальному матчу Черногория — Россия
Бывший нападающий «Локомотива» нарушил карантин в Англии
«Холоп»: что рекомендует смотреть Александр Кокорин на карантине
Daily Telegraph: Хоркина достойна золота за свою теорию заговора
Россия заплатила WADA миллион долларов
Тарасова осудила финскую фигуристку за резкие слова о Тутберидзе
«Барселона» объявила о снижении зарплаты всем работникам клуба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь