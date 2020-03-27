Фото Неймара с друзьями удивило СМИ

Форвард «ПСЖ» Неймар продолжает находиться в Бразилии во время пандемии коронавируса. Недавно футболист выложил фото в своем инстаграме после игры с друзьями в ножной волейбол на песке.

Фотография многих удивила, очевидно, что бразилец не выполняет рекомендации ВОЗ, посоветовавшей ограничить контакты с другими людьми и находится от них как минимум в метре при встрече.



Британская The Daily Mail удивилась поведению звезды «ПСЖ» и вышла с заголовком: «Неймар, ты это называешь социальным дистанцированием?».



До этого Неймар, показывал, как поддерживает форму на родине.