Неймар объяснил, что не нарушал правила карантина

Форвард «ПСЖ» Неймар отрицает, что не соблюдает карантин после возвращения в Бразилию из Франции. Ранее фотография футболиста с друзьями после игры в ножной волейбол на песке удивила болельщиков.

«Это люди, которые прилетели с Неймаром из Парижа в Бразилию, они проходят карантин вместе с ним. Неймар пригласил их побыть в изоляции 14 дней, прежде чем они вернутся к своим семьям», — сообщил представитель игрока бразильскому СМИ Globo.



В этом же заявлении было сказано, что на родине Неймар не встречался с мамой, бабушкой и сестрой, а виделся только с сыном Дави Луккой.