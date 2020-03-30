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15:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Неймар объяснил, что не нарушал правила карантина

Тогда вопросов нет.

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Источник: Reuters

Форвард «ПСЖ» Неймар отрицает, что не соблюдает карантин после возвращения в Бразилию из Франции. Ранее фотография футболиста с друзьями после игры в ножной волейбол на песке удивила болельщиков.

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«Это люди, которые прилетели с Неймаром из Парижа в Бразилию, они проходят карантин вместе с ним. Неймар пригласил их побыть в изоляции 14 дней, прежде чем они вернутся к своим семьям», — сообщил представитель игрока бразильскому СМИ Globo.

В этом же заявлении было сказано, что на родине Неймар не встречался с мамой, бабушкой и сестрой, а виделся только с сыном Дави Луккой.

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Андрей Санталов

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