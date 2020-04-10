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18:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Okko покажет турнир по FIFA между игроками топ-клубов

Okko Спорт покажет #StayAndPlay Cup, киберспортивный турнир по футболу, организованный ФИФА и EA SPORTS в рамках благотворительного проекта #StayHomePlayTogether.

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Источник: Reuters

Трансляции будут доступны всем пользователям сервиса.

В турнире будут участвовать 20 топ-клубов Европы. Каждый клуб будет представлен футболистом. За мадридский «Реал» сыграет Виниссиус Жуниор, Трент-Александр Арнольд представит «Ливерпуль», Бенжамен Менди — «Манчестер Сити».

По результатам турнира EA SPORTS перечислит 1 миллион долларов на борьбу с глобальной пандемией COVID-19.

Игры по системе плей-офф пройдут с 15 по 18 апреля с 19:00 до 22:00 по московскому времени, а трансляция финальных игр состоится 19 апреля в 20:00. Победителем станет спортсмен, набравший больше всего очков.

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