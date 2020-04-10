Okko покажет турнир по FIFA между игроками топ-клубов
Okko Спорт покажет #StayAndPlay Cup, киберспортивный турнир по футболу, организованный ФИФА и EA SPORTS в рамках благотворительного проекта #StayHomePlayTogether.
Okko Спорт покажет #StayAndPlay Cup, киберспортивный турнир по футболу, организованный ФИФА и EA SPORTS в рамках благотворительного проекта #StayHomePlayTogether.
Трансляции будут доступны всем пользователям сервиса.
В турнире будут участвовать 20
По результатам турнира EA SPORTS перечислит 1 миллион долларов на борьбу с глобальной пандемией COVID-19.
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