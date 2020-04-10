Okko покажет турнир по FIFA между игроками топ-клубов

В турнире будут участвовать 20 топ-клубов Европы. Каждый клуб будет представлен футболистом. За мадридский «Реал» сыграет Виниссиус Жуниор, Трент-Александр Арнольд представит «Ливерпуль», Бенжамен Менди — «Манчестер Сити».

По результатам турнира EA SPORTS перечислит 1 миллион долларов на борьбу с глобальной пандемией COVID-19.